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Культура

Выставка «Игра судьбы!» открылась в Михайловском

190-летию создания пушкинской «Полтавы» и 200-летию поэмы Байрона «Мазепа» посвящена новая выставка «Игра судьбы!» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина.

Ф. Д. Константинов. А.С. Пушкин «Полтава». Авантитул. Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, развёрнута экспозиция в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» и включает в себя произведения живописи, графики, скульптуры и книжные издания XIX-XXI столетий из фондов музея и ряда частных коллекций — всего сорок экспонатов. Все они так или иначе иллюстрируют события, которые взяли в основу своих произведений Пушкин и его английский кумир, поэт-романтик Джордж Гордон Байрон. Кроме того, авторам экспозиции было важно подчеркнуть, насколько разнятся трактовки этих событий у двух поэтов (об этом подробнее можно узнать в публикации кандидата филологических наук, хранителя «Петровского» Любови Козминой на официальном сайте заповедника). 

Планируется, что выставка «Игра судьбы!» будет открыта для посетителей до конца текущего года.

 

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