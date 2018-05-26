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Происшествия

В Острове столкнулись два автомобиля, а в Островском районе автомобиль сбил велосипедиста

Сегодня, 26 мая, в 11:15, в Острове на улице К. Маркса произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека.

В это же время в Островском районе на 328-м километре федеральной автодороги Р-23 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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