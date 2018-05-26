Международный День соседей отмечают сегодня на Запсковье

14:08, 26 мая 2018, ПАИ

Акция «Международный день соседей» проходит сегодня, 26 мая, в микрорайоне «Звездный» в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, до 16:00 всех гостей мероприятия ждут игры с аниматорами, мастер-классы, творческие конкурсы, викторины, гигантские мыльные пузыри, веселые танцы, активные игры: футбол вениками, большая скакалка, пятнашки-жмурки, полоса препятствий между деревьями, настольные игры, а также множество сюрпризов.

Главная цель акции - содействие продвижению и развитию добрососедства в России, от дома и двора до муниципалитета. Речь идет как о взаимоотношении соседей, а также организаций, расположенных на «соседской» территории, влияющих на формирование добрососедского климата и развития территории.

«Хорошим показателем активности жителей на нашем округе является то, что именно парк, в котором мы сегодня находимся, победил в открытом голосовании и в скором времени его ждет большая реконструкция, - отметил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов. - Данный парк очень востребован, жители проявили активность, обратились к нам за помощью и совместными усилиями был разработан проект, собраны подписи и подана заявка на конкурс. Итог очевиден: раз жители хотят видеть свой микрорайон таким - развивающимся, комфортным для жизни, привлекательным для гостей города, сами проявляют инициативу, - значит, мы окажем им в этом всяческую поддержку».