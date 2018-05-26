0
16:39
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
16:12
Пскович занял четвертое место на Чемпионате России по компьютерному спорту
11:16
Стартовали финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
09:38
Плати за результат, а не за фитнес!
20:58
Великолучанин Руслан Шамилов одерживает пятую победу в профессионалах ММА
22:23
Великолучане победили в командном зачёте на областных спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»
20:10
Опубликовано расписание финальных игр Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Еще новости
Спорт

Пскович занял четвертое место на Чемпионате России по компьютерному спорту

Пскович Владимир Кондратьев занял четвертое место в игровой дисциплине Hearthstone на Чемпионате России по компьютерному спорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта РФ.

Чемпионат проходит в Москве 25-27 мая, на площадке Yota Arena. Его призовой фонд – 3,5 миллиона рублей.

Ранее в дисциплине Dota 2 команда Псковской области заняла 16-е место, а в дисциплине «Counter-Strike: Global Offensive» - 12-е.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
26 мая 2018
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Пскович занял четвертое место на Чемпионате России по компьютерному спорту
26 мая 2018
Пскович занял четвертое место на Чемпионате России по компьютерному спорту
Стартовали финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
26 мая 2018
Стартовали финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Плати за результат, а не за фитнес!
26 мая 2018
Плати за результат, а не за фитнес!
Великолучанин Руслан Шамилов одерживает пятую победу в профессионалах ММА
24 мая 2018
Великолучанин Руслан Шамилов одерживает пятую победу в профессионалах ММА 1
Великолучане победили в командном зачёте на областных спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»
23 мая 2018
Великолучане победили в командном зачёте на областных спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»
Опубликовано расписание финальных игр Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
23 мая 2018
Опубликовано расписание финальных игр Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
22 мая 2018
Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая

Идет загрузка...