Пскович занял четвертое место на Чемпионате России по компьютерному спорту

16:12, 26 мая 2018, ПАИ

Пскович Владимир Кондратьев занял четвертое место в игровой дисциплине Hearthstone на Чемпионате России по компьютерному спорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта РФ.

Чемпионат проходит в Москве 25-27 мая, на площадке Yota Arena. Его призовой фонд – 3,5 миллиона рублей.

Ранее в дисциплине Dota 2 команда Псковской области заняла 16-е место, а в дисциплине «Counter-Strike: Global Offensive» - 12-е.