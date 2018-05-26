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Общество

Стали известны победители «Губернаторского дневника» от «КП-Псков»

«Комсомольская правда – Псков» подвела итоги заключительной части акции «Губернаторский дневник» в 2017/2018 учебном году. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, среди учеников начальных классов больше всех пятёрок заработала Мария Петрова из школы № 7 города Острова. Девочка набрали за три месяца 191 пятерку.

В зачёте 5-7 классов победил Никита Марков из Центра специального образования № 2 (Островский район) с результатом в 174 пятёрки. Десятикласснице из псковского лицея «Развитие» Анастасии Евдокимовой удалось победить в старшей возрастной группе.

Среди победителей прошлых лет победу одержала Мария Пуговкина из Острова.

В начале лета они отправятся на чаепитие к главе региона Михаилу Ведерникову вместе с победителями осеннего и зимнего триместров.

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