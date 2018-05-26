17-летний подросток пропал в Пскове

21:13, 26 мая 2018, ПАИ

24 мая в 16:00 из Центра семьи по адресу (Псков, Набат, 6) ушел и до настоящего времени не вернулся Даниил Русланович Захаров 2001 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид около 17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные.

Был одет в черные джинсы, черную футболку, черную кепку.

В случае получения какой-либо полезной или значимой информации псковичей просят сообщить в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову по телефону 8-8112-59-30-00 или по телефону 2.