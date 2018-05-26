0
12:30
Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
19:23
Игорь Потапов о смерти девочки в псковской больнице: Разберем этот случай по каждой минуте
16:00
«Чего тебе здесь надо, я не пойму? Я тебе сейчас по голове дам!» - в Псковской области дорожные рабочие прогнали активиста ОНФ
15:08
Начался ПАИ-live с Андреем Семеновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:34
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
10:29
По предварительным данным, экскурсионный автобус с псковскими школьниками попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя
13:37
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
Еще новости
Происшествия

17-летний подросток пропал в Пскове

24 мая в 16:00 из Центра семьи по адресу (Псков, Набат, 6) ушел и до настоящего времени не вернулся Даниил Русланович Захаров 2001 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид около 17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные.

Был одет в черные джинсы, черную футболку, черную кепку.

В случае получения какой-либо полезной или значимой информации псковичей просят сообщить в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову по телефону 8-8112-59-30-00 или по телефону 2.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
26 мая 2018
Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
Игорь Потапов о смерти девочки в псковской больнице: Разберем этот случай по каждой минуте
25 мая 2018
Игорь Потапов о смерти девочки в псковской больнице: Разберем этот случай по каждой минуте 6
«Чего тебе здесь надо, я не пойму? Я тебе сейчас по голове дам!» - в Псковской области дорожные рабочие прогнали активиста ОНФ
24 мая 2018
«Чего тебе здесь надо, я не пойму? Я тебе сейчас по голове дам!» - в Псковской области дорожные рабочие прогнали активиста ОНФ
Начался ПАИ-live с Андреем Семеновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
24 мая 2018
Начался ПАИ-live с Андреем Семеновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
22 мая 2018
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
По предварительным данным, экскурсионный автобус с псковскими школьниками попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя
22 мая 2018
По предварительным данным, экскурсионный автобус с псковскими школьниками попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя 2
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
20 мая 2018
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО)
18 мая 2018
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО) 5

Идет загрузка...