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Общество

День библиотекаря отмечается 27 мая

27 мая отмечается общероссийский День библиотек или День библиотекаря, сообщает calend.ru.

Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года «Об установлении общероссийского дня библиотек».

Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве, а, как уже говорилось выше, первая государственная общедоступная библиотека была открыта в 1795 году в Санкт-Петербурге. В Москве первая бесплатная публичная библиотека открылась в 1862 году. После установления в стране советской власти, в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР», положивший начало национализации библиотек. Реквизиции подлежали домашние библиотеки объемом свыше 500 книг. Идеологом книжной национализации была Н.К. Крупская.

В советское время библиотеки пользовались большой популярностью, поскольку только там можно было найти новые издания (и вообще самый широкий перечень изданий), необходимую информацию для студентов и школьников, книги для чтения.

В современной России функционируют более 150 тысяч библиотек, в которых работают тысячи квалифицированных библиотекарей. Национальные и федеральные библиотеки относятся к числу мировых информационных гигантов и содержат многомиллионные книжные собрания. Крупнейшей публичной библиотекой в нашей стране является Российская государственная библиотека, расположенная в Москве. Это национальная библиотека Российской Федерации, причем крупнейшая публичная библиотека не только в России, но и одна из крупнейших библиотек мира.
 

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