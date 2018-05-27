Спектакль «Метод Грёнхольма» покажет труппа Рижского Русского театра на сцене в Пскове

15:09, 27 мая 2018, ПАИ

Рижский Русский театр имени Михаила Чехова в рамках федеральной программы «Большие гастроли» представит сегодня в 18:00 на сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина спектакль «Метод Грёнхольма».

«Остросюжетный детектив, интеллектуальный триллер, жесткая в своей иронии комедия, пронзительно точное отражение изощренных «деловых игр». Жорди Гальсеран, драматург, сценарист и переводчик, получил всемирную известность именно благодаря этой пьесе», - отметили в театре.

Спектакль расскажет об интригующей борьбе четырех кандидатов на вакансию топ-менеджера в корпорации с мировым именем.

Рижский русский театр имени Михаила Чехова (до 2006 года – Государственный Рижский театр русской драмы) – старейший в мире русский театр за пределами России – был открыт 2 октября 1883 года. В сентябре 2006 года театр вернул себе историческое название «Рижский русский театр» и получил право именоваться театром имени Михаила Чехова, отдавая дань памяти актеру, режиссеру и педагогу, посвятившему два года (1932-1934) работе в Риге и открывшему здесь свою первую школу. Сегодня в репертуаре театра представлены как русская и мировая классика, так и работы молодых драматургов. На большой и малой сценах играют спектакли всех жанров, включая детские и музыкальные представления.

Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте. Спектакли предназначены для зрителей старше 16 лет.