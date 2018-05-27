0
12:39
Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 29 июня по 1 июля
12:19
Рабочая неделя в Псковской области начнётся с жары
08:50
День Святой Троицы отмечают верующие
22:15
МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах
21:28
«Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко
21:17
Праздник «Двойное счастье» состоится завтра в Детском парке Пскова
18:10
Начался финал конкурса «Миссис Псков - 2018»
Еще новости
Общество

Дополнительные автобусы на кладбища пустят для псковичей сегодня

27 мая в Пскове пустят дополнительные автобусы на кладбища, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С 9:00 до 15:00 будет организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «площадь Ленина – Орлецы-2». 27 мая - с интервалом движения 6-8 минут. Стоимость проезда – 23 рубля. Льготы и месячные проездные билеты недействительны.

27 мая будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское». Рейсы от вокзала - в 10:05, 11:05, 12:20, 13:20. Рейсы от кладбища –  в 12:02, 12:55, 13:55, 15:00.

27 мая будет организовано дополнительное движение автобуса № 9 на кладбище «Крестовское». Рейсы от вокзала –  в 9:45, 10:45, 12:00, 13:00.

Рейсы от кладбища – в 10:15, 11:15, 12:30, 13:30. Стоимость проезда – 23 рубля. Льготы и месячные проездные билеты недействительны.

27 мая движение автобусов на садоводческие товарищества в связи с праздником Святой Троицы организовано только вечерними рейсами в режиме рабочего дня (маршрут №163 «Весна-80» по расписаниям выходного дня) и только по маршрутам, представленным в таблице:

Заезды в «Сады – Черские», «Ветеран» - по расписаниям воскресенья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 29 июня по 1 июля
27 мая 2018
Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 29 июня по 1 июля
Рабочая неделя в Псковской области начнётся с жары
27 мая 2018
Рабочая неделя в Псковской области начнётся с жары
День Святой Троицы отмечают верующие
27 мая 2018
День Святой Троицы отмечают верующие 1
МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах
26 мая 2018
МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах
«Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко
26 мая 2018
«Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко 1
Праздник «Двойное счастье» состоится завтра в Детском парке Пскова
26 мая 2018
Праздник «Двойное счастье» состоится завтра в Детском парке Пскова
Начался финал конкурса «Миссис Псков - 2018»
26 мая 2018
Начался финал конкурса «Миссис Псков - 2018»
Россия начинается здесь?
26 мая 2018
Россия начинается здесь? 21

Идет загрузка...