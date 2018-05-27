0
15:35
Псков занимает 64-е место в голосовании на сайте проекта «Город России. Национальный выбор»
14:02
Парад пограничных катеров увидят псковичи на Великой
12:39
Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 29 июня по 1 июля
12:19
Рабочая неделя в Псковской области начнётся с жары
08:50
День Святой Троицы отмечают верующие
22:15
МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах
21:28
«Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко
Еще новости
Общество

Парад пограничных катеров увидят псковичи на Великой

27 мая в 19:00 на набережной реки Великой возле Псковского кремля пройдет торжественный церемониал постановки приказа на охрану государственной границы нарядам Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе погрануправления. 

На всех рубежах пограничные наряды выходят на службу одинаково – после проведения боевого расчета и получения приказа на охрану государственной границы. Во время церемониала сотрудники управления вместе с учащимися школ города покажут литературно-художественную композицию, посвященную истории охраны государственной границы на псковских рубежах, расскажут о подвигах пограничников. О своих первых выходах на охрану границы также поведают ветераны пограничной службы.

Начальник управления лично поставит приказ, после чего пограничные наряды торжественным маршем пройдут по набережной реки Великой. Завершится мероприятие прохождением пограничных сторожевых катеров.

Пограничное управление приглашает всех желающих посмотреть предстоящее мероприятие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псков занимает 64-е место в голосовании на сайте проекта «Город России. Национальный выбор»
27 мая 2018
Псков занимает 64-е место в голосовании на сайте проекта «Город России. Национальный выбор» 1
Парад пограничных катеров увидят псковичи на Великой
27 мая 2018
Парад пограничных катеров увидят псковичи на Великой
Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 29 июня по 1 июля
27 мая 2018
Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 29 июня по 1 июля 1
Рабочая неделя в Псковской области начнётся с жары
27 мая 2018
Рабочая неделя в Псковской области начнётся с жары
День Святой Троицы отмечают верующие
27 мая 2018
День Святой Троицы отмечают верующие
МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах
26 мая 2018
МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах
«Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко
26 мая 2018
«Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко 2
Праздник «Двойное счастье» состоится завтра в Детском парке Пскова
26 мая 2018
Праздник «Двойное счастье» состоится завтра в Детском парке Пскова

Идет загрузка...