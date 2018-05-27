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Общество

Площадку для чтения организуют в Пскове

27 мая, в Общероссийский день библиотек, Псковская областная библиотека организует для псковичей и гостей города площадку для чтения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, на площадке в рамках II-ого Псковского велопарада и Всероссийской акции «Читай-страна» пройдут познавательные литературные игры для взрослых и детей, посвященные книгам и их авторам. «Победителей ждут призы!», - уточнили в библиотеке.

Также на площадке будет организован буккроссинг. Любую принесенную книгу можно будет обменять, отдать даром или принять в дар.

Площадка будет открыта в сквере на площади Ленина с 11:00 до 15:00.

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