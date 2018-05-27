Праздник «Двойное счастье» откроется в Детском парке Пскова

13:03, 27 мая 2018, ПАИ

Семьи с близнецами, двойняшками и тройняшками соберутся на праздник «Двойное счастье» в Детском парке Пскова сегодня в 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщила организатор мероприятия Ирина Григорьева.

Псковичей ожидает общегородской праздник с анимационными программами, угощениями, конкурсами, шариками и дискотекой для детей. Также состоится концерт

На тематической встрече семей будут рады всем. Никто не запрещает прийти на праздник и другим семьям.

Напомним, фестиваль «Двойное счастье» одержал победу в премии «Народное признание - 2017» в номинации «Событие». Заветную статуэтку получила мама двойняшек Ирина Григорьева, которая была инициатором акции.