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Общество

Праздник «Двойное счастье» откроется в Детском парке Пскова

Семьи с близнецами, двойняшками и тройняшками соберутся на праздник «Двойное счастье» в Детском парке Пскова сегодня в 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщила организатор мероприятия Ирина Григорьева.

Псковичей ожидает общегородской праздник с анимационными программами, угощениями, конкурсами, шариками и дискотекой для детей. Также состоится концерт

На тематической встрече семей будут рады всем. Никто не запрещает прийти на праздник и другим семьям.

Напомним, фестиваль «Двойное счастье» одержал победу в премии «Народное признание - 2017» в номинации «Событие». Заветную статуэтку получила мама двойняшек Ирина Григорьева, которая была инициатором акции.

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