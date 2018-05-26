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Пистолет и пули к нему обнаружили псковские пограничники в автомобиле 26-летнего молодого человека

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина России, у которого при пересечении государственной границы в автомобиле обнаружен пистолет и пули к нему. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В многосторонний автомобильный пункт пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе подъехал автомобиль марки «КИА» под управлением 26-летнего россиянина. По окончании процедуры по проверке документов, пограничники совместно со специалистом Псковской таможни приступили к осмотру транспортного средства.

На вопрос пограничника, имеются ли в транспортном средстве запрещенные к перемещению через границу предметы, молодой человек ответил отрицательно, однако по результатам осмотра легковушки выяснилось обратное. В дорожной сумке, расположенной в салоне, сотрудники контрольных органов обнаружили пневматический пистолет с магазином, снаряженным 12 металлическими пулями. После беседы с задержанным, транспортное средство и оружие переданы представителям таможни для проведения дальнейших процессуальных действий и принятия правового решения.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области рекомендуют гражданам не создавать предпосылок к нарушению законодательства Российской Федерации в сфере незаконного перемещения оружия и боеприпасов через государственную границу. Заблаговременная подготовка своего автомобиля к прохождению всех видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через границу, избавит от попадания в проблемную ситуацию, а также позволит самим гражданам сэкономить время прохождения осмотра.

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