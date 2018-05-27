Проект «Кукольный театр «Петрушкина баловня» представит в Москве Пушкинский заповедник

10:43, 27 мая 2018, ПАИ

Проект «Кукольный театр «Петрушкина баловня» представит на ХХ Международном фестивале «Интермузей» Государственный музей- заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», сообщила корреспонденту Псковского агентства информации представитель информационной службы учреждения Лидия Токарева.

В дни фестиваля, с 31 мая по 3 июня, участники музейного театра покажут своим гостям на московской ВДНХ интерактивное кукольное представление по русской сказке «Колобок». Лидия Токарева напомнила, что этот спектакль всегда идёт с большим успехом.

Самодеятельные артисты играют сказку на псковском наречии, по ходу действия «превращая» в «действующие лица» обыкновенные бытовые предметы: клубок грубо спряденной шерсти становится Колобком, носок из грубо спряденной шерсти — волком, шапка-ушанка — медведем и так далее.

Также гостям михайловской интерактивной площадки на «Интермузее-2018» предложат поиграть в старинные народные игры из «Сундучка-игротеки». Лидия Токарева напомнила, что Пушкинский заповедник постоянно участвует в «Интермузее» с различными проектами и программами. В разные годы на фестивале были представлены «Музейная почта», мастер-классы по печати лубка и офорта, уроки письма и так далее.

Добавим, что Международный фестиваль «Интермузей» в этом году будет проводиться уже в двадцатый раз. Участие в нём примут 386 российских и 39 зарубежных музеев. Ожидается на фестивале и большое количество посетителей: устроители форума отмечают стремительный рост этого показателя — от 16 тысяч в 2015-м до 36 и 41 человек в 2017 и 2018 годах соответственно.

