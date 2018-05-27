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Общество

Глава города поздравил самую многодетную участницу конкурса «Миссис Псков-2018»

26 мая  в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялся финал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2018». Специальным гостем мероприятия стал глава  Пскова Иван Цецерский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

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Финал конкурса длился более трех часов. Зрители стали свидетелями танцевальных и вокальных номеров, модных дефиле, творческих конкурсов.

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Иван Цецерский поприветствовал конкурсанток и вручил подарок и букет цветов многодетной маме - Наталье Ларионовой.

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Добавим, что Наталья Ларионова проживает в Опочке и является матерью десятерых детей - семерых мальчиков и трех девочек. Старшему ребенку - 13 лет, младшему - 2 месяца.

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«Чувствуется поддержка ваших детей, ваших семей. Вы все сегодня являетесь победителями, оценить это я не смог бы, потому что вы все молодцы» - отметил глава города.

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В этом году победительницу выбирали из 24 участниц. Титул «Миссис Псков - 2018» получила Дарья Бутенко.

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Титул вице-миссис (2 место) судьи отдали Ольге Михайловой, а первой вице-миссис признана Марина Шаповалова. Гран-при конкурса получила Екатерина Чебурина.

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