Глава города поздравил самую многодетную участницу конкурса «Миссис Псков-2018»

10:49, 27 мая 2018, ПАИ

26 мая в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялся финал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2018». Специальным гостем мероприятия стал глава Пскова Иван Цецерский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Финал конкурса длился более трех часов. Зрители стали свидетелями танцевальных и вокальных номеров, модных дефиле, творческих конкурсов.

Иван Цецерский поприветствовал конкурсанток и вручил подарок и букет цветов многодетной маме - Наталье Ларионовой.

Добавим, что Наталья Ларионова проживает в Опочке и является матерью десятерых детей - семерых мальчиков и трех девочек. Старшему ребенку - 13 лет, младшему - 2 месяца.

«Чувствуется поддержка ваших детей, ваших семей. Вы все сегодня являетесь победителями, оценить это я не смог бы, потому что вы все молодцы» - отметил глава города.

В этом году победительницу выбирали из 24 участниц. Титул «Миссис Псков - 2018» получила Дарья Бутенко.

Титул вице-миссис (2 место) судьи отдали Ольге Михайловой, а первой вице-миссис признана Марина Шаповалова. Гран-при конкурса получила Екатерина Чебурина.