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Политика

«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 7 июня

7 июня состоится «прямая линия» с президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Трансляция начнется в 12:00 в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР» (с сурдопереводом), радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Обратиться к президенту можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС, а также через сайт программы или специальные мобильные приложения «Москва — Путину» и OK Live. Сообщения принимают и от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вопросы принимаются с 8:00 по московскому времени 27 мая и до окончания программы 7 июня.

Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде СМС и ММС принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Сообщения бесплатные. Задать вопрос можно только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.

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