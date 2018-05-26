Пропавшего в 2009 году мужчину разыскивают в Пскове

11:02, 27 мая 2018, ПАИ

Разыскивается житель Пскова Валентин Ефремов 1973 года рождения. В 2009 году родственники утратили с ним связь. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид пропавшему 35 - 40 лет, рост 180 сантимтеров., худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые, глаза голубые, нос большой, губы пухлые, подбородок слегка выступающий.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.