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В Острове по горячим следам пойман вор

В Острове по горячим следам пойман вор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице 1 Мая, неизвестный мужчина похитил из торгового зала продукты питания и скрылся.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии получили от продавца приметы подозреваемого. Спустя несколько минут росгвардейцы, отработав комплекс мероприятий, направленных на розыск подозреваемого, неподалеку от указанного места обнаружили мужчину, подходившего под полученное описание.

30-летний местный житель,имевший при себе похищенные продукты, был задержан. Для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего задержанный был передан сотрудникам полиции.
 

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