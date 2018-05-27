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Общество

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 29 июня по 1 июля

XI фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» состоится в Изборске с 29 июня по 1 июля, сообщается в официальной группе мероприятия.

В этом году организаторы намерены уделить пристальное внимание историчности костюмов и вооружения, а также соблюдению правил по аутентичности, поэтому реконструкторам-будущим участникам фестиваля предъявляются особые требования. Сейчас продолжается сбор заявок, который продлится до 13 июня. За две недели до начала фестиваля станет известен окончательный список участников.

Исторический лагерь, как и прежде, разместится на Труворовом городище над озером. На фестивале зрителей ожидает военный парад-представление участников «Исаборга», показательные военные выступления, работа ремесленых мастерских, которые дадут возможность максимально близко познакомиться с бытовой культурой раннего средневековья. Днём для зрителей станет суббота, 30 июня.

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