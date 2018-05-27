Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 29 июня по 1 июля

12:39, 27 мая 2018, ПАИ

XI фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» состоится в Изборске с 29 июня по 1 июля, сообщается в официальной группе мероприятия.

В этом году организаторы намерены уделить пристальное внимание историчности костюмов и вооружения, а также соблюдению правил по аутентичности, поэтому реконструкторам-будущим участникам фестиваля предъявляются особые требования. Сейчас продолжается сбор заявок, который продлится до 13 июня. За две недели до начала фестиваля станет известен окончательный список участников.

Исторический лагерь, как и прежде, разместится на Труворовом городище над озером. На фестивале зрителей ожидает военный парад-представление участников «Исаборга», показательные военные выступления, работа ремесленых мастерских, которые дадут возможность максимально близко познакомиться с бытовой культурой раннего средневековья. Днём для зрителей станет суббота, 30 июня.