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Четверо российских военных погибли в Сирии при нападении боевиков

Четверо российских военных погибли в Сирии при нападении боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь», — говорится в сообщении. Двоих из них спасти не удалось.

Ночью несколько мобильных групп террористов атаковали артиллерийскую батарею правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников россиянами приняли бой, который продолжался около часа. Военнослужащие уничтожили 43 террористов и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.

Всех российских военнослужащих представили к государственным наградам. Прощание с двумя погибшими — сержантом 1995 года рождения и старшим лейтенантом 1985 года рождения прошло в Забайкальском крае.

 

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