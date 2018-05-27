Эстония завершила разметку погранзоны на сопредельных с Псковской областью озёрах

13:28, 27 мая 2018, ПАИ

Эстония завершила разметку пограничной зоны на озерах, которые расположены на сопредельной с Россией территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны Эстонии (ДПП).

Пограничная разметка появилась на Чудском, Псковском и Теплом озерах, а также Нарвском водохранилище. Общая длина эстонско-российской границы составляет 338,6 километра, из которых 135,6 километра проходят по суше, 126 километров — по озерам, 176 километров — по рекам.

«На озерах и водохранилище установлено более ста вех желтого цвета на протяжении 126 километров. На Чудском озере вехи установлены в 200 метрах от временной контрольной линии, на Псковском и Теплом озерах и на Нарвском водохранилище – в 50 метрах», — уточняется в сообщении.

По словам руководителя Муствеэского кордона Ялмара Эрнитса, разметка сделала погранзону более заметной для выходящих на озеро. Она поможет лучше ориентироваться и снизит вероятность незаконных пересечений границы.