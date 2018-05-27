0
15:35
Псков занимает 64-е место в голосовании на сайте проекта «Город России. Национальный выбор»
14:02
Парад пограничных катеров увидят псковичи на Великой
12:39
Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 29 июня по 1 июля
12:19
Рабочая неделя в Псковской области начнётся с жары
08:50
День Святой Троицы отмечают верующие
22:15
МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах
21:28
«Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко
Еще новости
Общество

Соблюдать правила поведения на воде советуют псковичам в ГУ МЧС

При отдыхе на воде не забывайте, что катание на любых плавсредствах требует строгого соблюдения правил и мер безопасности при их эксплуатации, нарушение которых влечёт за собой трагедию, напоминают в ГУ МЧС России по Псковской области.

Во избежание бед и опасных ситуаций на воде необходимо соблюдать меры предосторожности при катании на плавательных средствах:

- все находящиеся на плавсредстве должны надеть (иметь) спасательные жилеты;

- в случае опрокидывания плавсредства, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как опору и ориентир для спасателей;

- движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного фарватера или хода по правой стороне водоёма по ходу движения не далее 20 м от берега;

- не допускается движение в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных праздников;

- при прохождении мест купания необходимо быть осторожным, чтобы не нанести травму купающимся.

Категорически запрещено при посадке вставать на борта и сидения; перегружать плавсредство; выходить на плавсредстве при силе ветра более 10 м/с, а на незначительных водоёмах свыше 15 м/с; допускать к управлению плавсредствами лиц, не имеющих соответствующих документов на данный вид деятельности, разрешенный законодательством Российской Федерации; во время движения выставлять руки и перевешиваться за борт, сидеть на бортах, переходить на место, пересаживаться в другие плавсредства; пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без сопровождения взрослых; плавать ночью, в тумане и в условиях, при которых возможна потеря ориентации; пользоваться плавсредствами лицам в нетрезвом состоянии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псков занимает 64-е место в голосовании на сайте проекта «Город России. Национальный выбор»
27 мая 2018
Псков занимает 64-е место в голосовании на сайте проекта «Город России. Национальный выбор» 1
Парад пограничных катеров увидят псковичи на Великой
27 мая 2018
Парад пограничных катеров увидят псковичи на Великой
Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 29 июня по 1 июля
27 мая 2018
Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 29 июня по 1 июля 1
Рабочая неделя в Псковской области начнётся с жары
27 мая 2018
Рабочая неделя в Псковской области начнётся с жары
День Святой Троицы отмечают верующие
27 мая 2018
День Святой Троицы отмечают верующие
МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах
26 мая 2018
МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах
«Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко
26 мая 2018
«Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко 2
Праздник «Двойное счастье» состоится завтра в Детском парке Пскова
26 мая 2018
Праздник «Двойное счастье» состоится завтра в Детском парке Пскова

Идет загрузка...