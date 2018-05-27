Соблюдать правила поведения на воде советуют псковичам в ГУ МЧС

18:04, 27 мая 2018, ПАИ

При отдыхе на воде не забывайте, что катание на любых плавсредствах требует строгого соблюдения правил и мер безопасности при их эксплуатации, нарушение которых влечёт за собой трагедию, напоминают в ГУ МЧС России по Псковской области.

Во избежание бед и опасных ситуаций на воде необходимо соблюдать меры предосторожности при катании на плавательных средствах:

- все находящиеся на плавсредстве должны надеть (иметь) спасательные жилеты;

- в случае опрокидывания плавсредства, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как опору и ориентир для спасателей;

- движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного фарватера или хода по правой стороне водоёма по ходу движения не далее 20 м от берега;

- не допускается движение в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных праздников;

- при прохождении мест купания необходимо быть осторожным, чтобы не нанести травму купающимся.

Категорически запрещено при посадке вставать на борта и сидения; перегружать плавсредство; выходить на плавсредстве при силе ветра более 10 м/с, а на незначительных водоёмах свыше 15 м/с; допускать к управлению плавсредствами лиц, не имеющих соответствующих документов на данный вид деятельности, разрешенный законодательством Российской Федерации; во время движения выставлять руки и перевешиваться за борт, сидеть на бортах, переходить на место, пересаживаться в другие плавсредства; пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без сопровождения взрослых; плавать ночью, в тумане и в условиях, при которых возможна потеря ориентации; пользоваться плавсредствами лицам в нетрезвом состоянии.