Пьяного великолучанина за рулём задержали сотрудники Росгвардии

14:07, 27 мая 2018, ПАИ

26 мая в Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области заметили автомашину, водитель которой вел себя на дороге неадекватно и нарушал правила дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.