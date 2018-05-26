Пьяного великолучанина за рулём задержали сотрудники Росгвардии
26 мая в Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области заметили автомашину, водитель которой вел себя на дороге неадекватно и нарушал правила дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Автомашину остановили сотрудники Росгвардии на Октябрьском проспекте. 39-летний водитель, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения, передан сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.