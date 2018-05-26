В Италии футболист застрелил бывшую девушку и себя

14:20, 27 мая 2018, ПАИ

Футболист клуба «Туттокуойо» из итальянской Серии D Федерико Дзини застрелил бывшую девушку.

Как сообщает «Российская газета», накануне своего дня рождения спортсмен собирался возобновить отношения с подругой. Он пришел к ней в гости, но она ответила отказом на его предложение, затем соседи услышали выстрелы и вызвали полицию.

Молодой человек в это время положил тело в свою машину и уехал с места происшествия. Отъехав на некоторое расстояние, он остановился и покончил с собой. Тела обоих обнаружены в автомобиле.