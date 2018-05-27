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Общество

Щенка акиту-ину подарил Алине Загитовой премьер-министр Японии

Щенка акиту-ину подарил олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщают СМИ.

Теперь Масару (по-японски «Победа») — новый друг Алины Загитовой. Щенка спортсменке подарили за первое место на Олимпиаде. Алина собирается приобщать Масару к спорту и брать её на все тренировки. 

16-летняя фигуристка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане призналась, что родители обещали подарить ей именно такую собаку, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее.

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