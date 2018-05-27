Щенка акиту-ину подарил Алине Загитовой премьер-министр Японии

14:47, 27 мая 2018, ПАИ

Щенка акиту-ину подарил олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщают СМИ.

Теперь Масару (по-японски «Победа») — новый друг Алины Загитовой. Щенка спортсменке подарили за первое место на Олимпиаде. Алина собирается приобщать Масару к спорту и брать её на все тренировки.

16-летняя фигуристка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане призналась, что родители обещали подарить ей именно такую собаку, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее.