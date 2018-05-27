Иван Цецерский посетил службу в Свято-Троицком соборе
27 мая, в День Святой Троицы, в Свято-Троицком соборе Пскова прошло богослужение, которое возглавил митрополит Евсевий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. Вместе с сотнями псковичей службу в храме посетил глава Пскова Иван Цецерский.
Руководитель муниципалитета перед богослужением лично поздравил митрополита с праздником Святой Троицы, вручив ему букет белоснежных цветов и картину в напоминание о Пскове.
Отметим, сегодня состоялась последняя служба митрополита Евсевия в Свято-Троицком соборе, так как он убывает на покой в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Такое решение принято 14 мая Священным синодом по прошению самого митрополита Евсевия о почислении его на покой.
Новым главой псковской епархии назначен митрополит Тихон (Шевкунов).