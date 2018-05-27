Иван Цецерский посетил службу в Свято-Троицком соборе

15:01, 27 мая 2018, ПАИ

27 мая, в День Святой Троицы, в Свято-Троицком соборе Пскова прошло богослужение, которое возглавил митрополит Евсевий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. Вместе с сотнями псковичей службу в храме посетил глава Пскова Иван Цецерский.

Руководитель муниципалитета перед богослужением лично поздравил митрополита с праздником Святой Троицы, вручив ему букет белоснежных цветов и картину в напоминание о Пскове.

Отметим, сегодня состоялась последняя служба митрополита Евсевия в Свято-Троицком соборе, так как он убывает на покой в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Такое решение принято 14 мая Священным синодом по прошению самого митрополита Евсевия о почислении его на покой.

Новым главой псковской епархии назначен митрополит Тихон (Шевкунов).