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Общество

Поставлен рекорд по пассажировместимости «Запорожца»

На Украине поставлен рекорд по пассажировместимости «Запорожца», сообщает Gazeta.ru. Рекорд установлен на фестивале ретро-автомобилей «Запорожские врата».

В «Запорожце» поместились 17 человек. Водителю удалось завести автомобиль и, по его словам, он бы смог поехать, но ему помешала чья-то нога. В прошлом году в салоне «Запорожца» на этом же фестивале расположились 14 человек, ещё раньше — 12.

В 2007 году в «Запорожце» поместились 26 человек, однако среди них были только дети в возрасте 5-13 лет.

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