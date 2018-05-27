Поставлен рекорд по пассажировместимости «Запорожца»

17:26, 27 мая 2018, ПАИ

На Украине поставлен рекорд по пассажировместимости «Запорожца», сообщает Gazeta.ru. Рекорд установлен на фестивале ретро-автомобилей «Запорожские врата».

В «Запорожце» поместились 17 человек. Водителю удалось завести автомобиль и, по его словам, он бы смог поехать, но ему помешала чья-то нога. В прошлом году в салоне «Запорожца» на этом же фестивале расположились 14 человек, ещё раньше — 12.

В 2007 году в «Запорожце» поместились 26 человек, однако среди них были только дети в возрасте 5-13 лет.