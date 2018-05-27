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Псков занимает 64-е место в голосовании на сайте проекта «Город России. Национальный выбор»

Псков занимает 64-е место в голосовании на сайте проекта «Город России. Национальный выбор». По состоянию на 15:35 27 мая у Пскова 1117 голосов.

На первом месте расположился центр Северной Осетии-Алании Владикавказ (227 тысяч 471 голос), на последнем - столица Чукотского АО Анадырь (198 голосов).

Лучшие города-административные центры России выбираются путем народного голосования. Его итоги планируется подвести в 15:00 30 декабря 2018 года. Сделать свой выбор можно при помощи кнопки «Голосовать» напротив названия города. Проголосовать с одного IP-адреса можно не чаще одного раза в сутки. Регистрация на сайте не требуется.

Отметим, что по итогам голосования в 2017 году Псков занял лишь 78-е место рейтинга. Впервые интернет-проект «Город России» был запущен в 2012 году.

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