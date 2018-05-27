Граждане 17 стран мира переселились в Псковскую область, начиная с 2010 года

15:58, 27 мая 2018, ПАИ

С 2010 года на территорию Псковской области прибыло 7133 участника программы переселения и членов их семей из 17 стран мира. Об этом стало известно в ходе видеоконференции Псков-Кишинев, где обсуждались достигнутые результаты по реализации программы, пишет ru.sputnik.md.

В частности, из Молдовы по программе переселения в Псковскую область прибыло с 2010 года 1864 человека, в том числе 286 человек в 2017 году 59 человек по состоянию на 18 мая 2018 года.