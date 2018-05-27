0
15:35
Псков занимает 64-е место в голосовании на сайте проекта «Город России. Национальный выбор»
14:02
Парад пограничных катеров увидят псковичи на Великой
12:39
Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 29 июня по 1 июля
12:19
Рабочая неделя в Псковской области начнётся с жары
08:50
День Святой Троицы отмечают верующие
22:15
МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах
21:28
«Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко
Еще новости
Общество

В России увеличены компенсации за потерю багажа и задержку международного авиарейса

27 мая вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ. Нововведения позволят получать повышенную компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса, сообщает газета «Коммерсантъ».

Теперь за задержку рейса установлена максимальная ответственность авиакомпаний перед пассажирами в размере около 360 тысяч рублей. До этого сумма составляла максимум 25 рублей за час задержки. Набольший размер компенсации за утерянный багаж ранее составлял 600 рублей за каждый килограмм пропажи, теперь максимальная общая компенсация может достигать 90 тысяч рублей.

Изменения в Воздушный кодекс РФ внесены в связи с присоединением России к Монреальской конвенции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псков занимает 64-е место в голосовании на сайте проекта «Город России. Национальный выбор»
27 мая 2018
Псков занимает 64-е место в голосовании на сайте проекта «Город России. Национальный выбор» 1
Парад пограничных катеров увидят псковичи на Великой
27 мая 2018
Парад пограничных катеров увидят псковичи на Великой
Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 29 июня по 1 июля
27 мая 2018
Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдёт в Изборске с 29 июня по 1 июля 1
Рабочая неделя в Псковской области начнётся с жары
27 мая 2018
Рабочая неделя в Псковской области начнётся с жары
День Святой Троицы отмечают верующие
27 мая 2018
День Святой Троицы отмечают верующие
МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах
26 мая 2018
МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах
«Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко
26 мая 2018
«Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко 2
Праздник «Двойное счастье» состоится завтра в Детском парке Пскова
26 мая 2018
Праздник «Двойное счастье» состоится завтра в Детском парке Пскова

Идет загрузка...