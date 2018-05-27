В России увеличены компенсации за потерю багажа и задержку международного авиарейса

16:49, 27 мая 2018, ПАИ

27 мая вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ. Нововведения позволят получать повышенную компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса, сообщает газета «Коммерсантъ».

Теперь за задержку рейса установлена максимальная ответственность авиакомпаний перед пассажирами в размере около 360 тысяч рублей. До этого сумма составляла максимум 25 рублей за час задержки. Набольший размер компенсации за утерянный багаж ранее составлял 600 рублей за каждый килограмм пропажи, теперь максимальная общая компенсация может достигать 90 тысяч рублей.

Изменения в Воздушный кодекс РФ внесены в связи с присоединением России к Монреальской конвенции.