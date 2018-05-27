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Общество

Нарушения при выплате зарплаты допустило стругокрасненское ООО «Черемушки»

Прокуратура Стругокрасненского района выявила в деятельности ООО «Черемушки» нарушения трудового законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований федерального законодательства работники ООО «Черемушки» не уведомлялись о составных частях заработной платы. Также на предприятии нарушались сроки выплаты зарплаты, а компенсация за задержку не начислялась. Кроме того, допускались случаи нарушения порядка обработки персональных данных сотрудников.

В этой связи прокурор района возбудил в отношении директора компании дело об административном правонарушении, предусмотренном частями 1 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Государственная инспекция труда в Псковской области оштрафовала руководителя организации на 11 тысяч рублей.

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