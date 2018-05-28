День пограничника отмечается 28 мая

09:32, 28 мая 2018, ПАИ

28 мая свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, по случаю праздника сегодня в 11:00 у стелы в честь первых боёв Красной Армии в Крестах состоится торжественный митинг. А накануне, 27 мая, в Пскове прошли показательный развод сотрудников регионального Пограничного управления ФСБ России на службу и парад пограничных катеров.

Как пишет calend.ru, День пограничных войск или День пограничника был установлен Указом президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года «Об установлении Дня пограничника» «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск».

История этого рода войск исчисляется сотнями лет — с момента возникновения первых централизованных пограничных застав. Например, в Древней Руси для защиты от набегов кочевников и охраны ее рубежей использовались оборонительные сооружения — валы и засечная черта. Они возводились вдоль границ русских территорий. Для присмотра за ними создавалась засечная стража. Засечная стража — первое упоминание о пограничной службе.

В 1571 году появилось «Уложение о станичной службе», которое регламентировало права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. Охрана границы осуществлялась драгунскими полками, которые базировались на форпостах, и таможенными вольнонаемными объездчиками. В 1782 году указом императрицы Екатерины II был учрежден институт «таможенной цепи и стражи» для охраны границ и осуществления пограничного контроля. В 1827 году вступило в силу «Положение об устройстве пограничной таможенной стражи», которая была подчинена департаменту внешней торговли Министерства финансов России. В конце XIX века пограничную стражу выделили из департамента внешней торговли в отдельный корпус пограничной стражи Министерства финансов (ОКПС).

С началом Первой мировой войны большинство частей ОКПС перешло в распоряжение военного командования и влилось в состав полевых армий. В последующие годы пограничная охрана переходила в ведение различных управлений, но всегда задачами службы оставались борьба с контрабандой и незаконным пересечением границ государства. Историческим событием, ставшим основой для выбора даты праздника, стало учреждение Декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года Пограничной охраны границы РСФСР (но официально День пограничника в СССР был установлен в 1958 году). Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России.

После распада СССР правопреемником Главного управления стала Федеральная пограничная служба России (ФПС РФ), созданная Указом Президента РФ в декабре 1993 года. C мая 2003 года ФПС России перешла в ведение ФСБ и называется «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ПС ФСБ России)».

Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Никакое другое государство не имеет такого количества стран-соседей. Пограничное сотрудничество установлено и закреплено договорными документами с тридцатью двумя зарубежными государствами. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров.