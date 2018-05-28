10 азиатов пытались незаконно пересечь госграницу в Печорском районе

09:17, 28 мая 2018, ПАИ

В километре от деревни Паниковичи Печорского района пограничники задержали 10 выходцев одного из южно-азиатских государств, которые в сопровождении проводника пытались незаконно пересечь госграницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Как выяснилось в ходе опроса, группа прибыла в Псковскую область из Москвы на разных автомобилях, затем несколько дней нарушители прятались в одном из заброшенных домов в деревне Черепягино Островского района, после чего выдвинулись к границе, но их задержал пограничный отряд.

Сейчас все иностранцы на срок до 48 часов для выяснения обстоятельств совершения правонарушения.