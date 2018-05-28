В трех международных учениях примут участие подразделения ВДВ России

09:25, 28 мая 2018, ПАИ

Подразделения Воздушно-десантных войск России станут участниками трех международный учений, которые пройдут в этом году на территории РФ, Белоруссии и Египта, пишет ТАСС со ссылкой на начальника штаба – первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова в интервью газете «Красная Звезда».

«До конца текущего года подразделения ВДВ примут участие в трех международных совместных тактических учениях с десантированием и боевой стрельбой, которые будут проводиться на территории России, Белоруссии и Египта», - отметил он.

Николай Игнатов пояснил, что на командование ВДВ возложена обязанность организовать международный конкурс по полевой выучке «Десантный взвод», в котором примут участие военные из Алжира, Венесуэлы, Китая, Пакистана и Судана.