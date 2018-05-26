0
12:30
Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
19:23
Игорь Потапов о смерти девочки в псковской больнице: Разберем этот случай по каждой минуте
16:00
«Чего тебе здесь надо, я не пойму? Я тебе сейчас по голове дам!» - в Псковской области дорожные рабочие прогнали активиста ОНФ
15:08
Начался ПАИ-live с Андреем Семеновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:34
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
10:29
По предварительным данным, экскурсионный автобус с псковскими школьниками попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя
13:37
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
Еще новости
Происшествия

4 лесных пожара и один торфяной произошли в Псковской области 27 мая

4 лесных пожара на площади менее 1 га произошли в Псковской области 27 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Возгорания зафиксированы в Гдовском, Стругокрасненском, Псковском и Порховском районах.

Всего с начала сезона в регионе выявлены 48 лесных пожаров на площади 48 га. В 2017 году за аналогичный период зарегистрированы 38 возгораний в лесах на 46 га.

Также за минувшие сутки зафиксирован торфяной пожар в деревне Белый Мох Псковского района на площади 0,4 га. Всего в этом году было два таких пожара, огонь прошёл в общей сложности 2,6 га.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
26 мая 2018
Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
Игорь Потапов о смерти девочки в псковской больнице: Разберем этот случай по каждой минуте
25 мая 2018
Игорь Потапов о смерти девочки в псковской больнице: Разберем этот случай по каждой минуте 8
«Чего тебе здесь надо, я не пойму? Я тебе сейчас по голове дам!» - в Псковской области дорожные рабочие прогнали активиста ОНФ
24 мая 2018
«Чего тебе здесь надо, я не пойму? Я тебе сейчас по голове дам!» - в Псковской области дорожные рабочие прогнали активиста ОНФ
Начался ПАИ-live с Андреем Семеновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
24 мая 2018
Начался ПАИ-live с Андреем Семеновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
22 мая 2018
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
По предварительным данным, экскурсионный автобус с псковскими школьниками попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя
22 мая 2018
По предварительным данным, экскурсионный автобус с псковскими школьниками попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя 2
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
20 мая 2018
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО)
18 мая 2018
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО) 5

Идет загрузка...