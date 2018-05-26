4 лесных пожара и один торфяной произошли в Псковской области 27 мая

09:46, 28 мая 2018, ПАИ

4 лесных пожара на площади менее 1 га произошли в Псковской области 27 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Возгорания зафиксированы в Гдовском, Стругокрасненском, Псковском и Порховском районах.

Всего с начала сезона в регионе выявлены 48 лесных пожаров на площади 48 га. В 2017 году за аналогичный период зарегистрированы 38 возгораний в лесах на 46 га.

Также за минувшие сутки зафиксирован торфяной пожар в деревне Белый Мох Псковского района на площади 0,4 га. Всего в этом году было два таких пожара, огонь прошёл в общей сложности 2,6 га.