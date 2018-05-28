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Общество

Духов день отмечают православные верующие

Духов день отмечают сегодня православные верующие, сообщает calend.ru. День Святого Духа празднуется всегда на 51-й день после Пасхи, то есть на следующий день после Троицы. В этом году  праздник выпал на 28 мая.

В народе Духов день (День Святого Духа) 28 мая 2018 года имеет ряд других названий. Его также называют Понедельник Святого Духа, Иван-да-Марья, праздник Нисшествия Святого Духа, второй день Пятидесятницы, Клечальный понедельник, Духови, Духова, День Духа, Духовде, Святой Дух, Земля именинница, именины Земли, Провожание русалок, Русальница, Русалье.

Праздник Духов день олицетворяет собой память о таком важном событии, как сошествие Святого Духа на апостолов. Он создан церковью с той целью, чтобы донести до людей величие Святого и Животворящего Духа.

Много размышлений и упоминаний о Святом Духе в Библии встречается у Иоанна. Однако в день праздника церковь постановила чтение из 18 главы Евангелия от Матфея. В нем рассказывается притча о пастухе и овце, которая отбилась от стада и повествуется о человеколюбии и обличении. А также говорится о том, как важна для каждого человека молитва.

Духов день имеет свои традиции празднования. По давнему обычаю в этот праздник освящают колодцы. Ведь народное поверье гласит, что именно в колодцах ищут укрытие русалки, после того как выйдут из рек и озер. Для того чтобы защититься от этих существ люди также проводят специальные обряды в Духов день. Для этого во двор выставляют хлеб с солью.  Девушки в Духов день занимаются гаданиями. Для этого они бросают в реку венки. Если венок потонет, то это является недобрым знаком, если же он останется на воде, то это сулит удачу его хозяйке.

Считается, что погода в этот день говорит о том, какими будут предстоящие шесть недель.

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