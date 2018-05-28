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Общество

Александр Котов: Служба на границе – особая работа, почётная и ответственная

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатского корпуса и себя лично поздравил сотрудников и ветеранов Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования Пограничной службы России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов сказал, что сегодня отмечается знаменательная дата - ровно сто лет назад 28 мая 1918 года декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана границы РСФСР. «Этот день стал отсчётом современной истории пограничных войск России, наполненной примерами доблести и героизма стражей рубежей Отечества всех поколений», - подчеркнул он.

«Служба на границе – особая работа: почётная и ответственная. Часовым Родины вверена охрана государственных рубежей и целостности страны, покоя и безопасности граждан», - сказал спикер областного Собрания.

Александр Котов отметил, что в военные годы и в мирное время воины-пограничники демонстрировали непреклонное мужество и отвагу, верность воинскому долгу и преданность Отчизне. «Сегодня мы отдаём дань уважения ветеранам, прославившим профессию пограничника безупречным отношением к делу. Чтим память тех, кто отдал жизнь, защищая родную землю. Благодарим за достойную службу воинов, которые сегодня стоят на страже государственной границы», - сказал он и пожелал пограничникам и их близким здоровья, благополучия и мирного неба.

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