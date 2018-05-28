404 сертификата на маткапитал выдали в Пскове и Псковском районе с начала года

10:35, 28 мая 2018, ПАИ

С начала 2018 года в Пскове и Псковском районе выданы 404 сертификата на материнский капитал. При этом с заявлениями на ежемесячную выплату из средств материнского капитала в клиентские службы ПФР и Многофункциональные центры области обратились 42 семьи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Напомним, что ежемесячная выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Кроме того, право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала имеют семьи, с доходом в расчете на члена семьи ниже 17 697 рублей. Это 1,5-кратный размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал 2017 года в Псковской области.

Сумма ежемесячной выплаты для семей, проживающих в нашем регионе, будет составлять 10 тысяч 652 рубля, это размер прожиточного минимума на ребёнка в нашем регионе за II квартал 2017 года.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Вместе с заявлением семья предоставляет только личные документы – справки с места работы, учебы детей, сведения из военкомата и т.д., а также согласие на обработку персональных данных. Все остальные сведения из органов соцзащиты, ФСС, ЦЗН и др. пенсионный фонд запрашивает самостоятельно.

Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением которого возникло право на материнский капитал, находится на полном государственном обеспечении, или если в отношении этого ребенка мама лишена родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 6 месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее 6 месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.

Подать заявление можно в клиентских службах ПФР или Многофункциональных центрах. Причем специалисты ПФР примут сразу два заявления – на получение сертификата и саму выплату. Закон отводит Пенсионному фонду 1 месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата. Средства будут перечислены не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема заявления. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации, а сумма капитала будет уменьшаться.