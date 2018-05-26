Водитель Skoda Octavia устроил тройное ДТП в Опочецком районе

09:49, 28 мая 2018, ПАИ

27 мая в 8:35 на 404-м километре трассы Санкт- Петербург – Невель в деревне Барабаны Опочецкого района Skoda Octavia выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с ВАЗ-21213, который поворачивал налево. После этого Skoda продолжил движение и врезался в стоящий на обочине Volkswagen Golf. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ДТП пострадала 57-летняя пассажирка Volkswagen Golf, госпитализация не потребовалась.

В 0:45 в Великих Луках у дома № 30/12 по улице Гражданской Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2121. Пострадали 38-летний водитель ВАЗа и 33-летний водитель Mazda, они доставлены в больницу. Также травмы получила пассажирка ВАЗа, не госпитализирована.

В 15:00 на 2-м километре дороги Неелово – Кривск в Псковском районе Mitsubishi Colt при обгоне столкнулся с Kia Rio, ехавшим в попутном направлении, после чего съехал с дороги и перевернулся. 26-летняя водитель Mitsubishi Colt получила травмы.

В 17:00 на 41-м километре дороги Насва – Вязь – Свицево в Новосокольническом районе незарегистрированный мотоцикл «ИЖ Планета» съехал в кювет. 28-летний мотоциклист получил травмы, доставлен в больницу. У него не было водительских прав.

В 18:40 в Великих Луках у дома № 1 по улице Горицкой Hyundai Matrix при повороте налево не уступил дорогу Subaru под управлением 45-летней женщины. В аварии пострадали 65-летняя пассажирка и водитель Subaru.

В 20:50 на дороге Васильцево – Филатова Гора возле деревни Опарино Палкинского района мопед «Alpha» съехал с дороги. 33-летний мопедист, не имеющий водительских прав, госпитализирован.