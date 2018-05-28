0
13:24
Участники летнего Тура по новостройкам увидят четыре жилых комплекса Пскова
12:56
Со 100-летием со дня образования службы поздравил псковских пограничников врио губернатора (ВИДЕО)
12:42
Торжественный митинг ко Дню пограничника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:30
Для реконструкции железнодорожного переезда ограничат движение по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове
12:15
Михаил Ведерников пожелал продуктивной работы участникам выездного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы
11:53
Заседание Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности проходит в Пскове
11:18
Псковская область заняла 18-е место в «Антинаркотическом рейтинге регионов 2018»
Еще новости
Общество

Проблему использования сухого молока в производстве обсудят на сессии Псковского облсобрания

В повестку предстоящей 21-й сессии Псковского областного Собрания включён вопрос о поддержке обращения Архангельского областного Собрания в Минсельхоз России о мерах по ограничению объёмов ввозимого в страну сухого молока и защите внутреннего рынка. Инициатором рассмотрения данного обращения выступил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Мы повторно возвращаемся к этой теме, – напомнил Андрей Козлов. - В марте этого года депутаты областного Собрания поддержали обращение наших коллег из Татарастана о сложной ситуации на рынке молочной продукции. Однако за прошедшие месяцы положение в отрасли только ухудшилось: закупочные цены на молоко упали ниже его себестоимости».

Парламентарий отметил, что одной из причин сложившейся ситуации, по мнению как аграриев, так и региональных законодателей, является импортирование в Россию большого количества сухого молока.

«На полках наших магазинов много фальсификата – продукции, произведённой из сухого молока», - сказал Андрей Козлов. Депутат подчеркнул, что для борьбы с этим явлением необходимо повысить эффективность работы контрольных органов, а также принять экономические меры – увеличить пошлину на ввоз сухого молока.

«Когда делать восстановленное молоко станет невыгодно, рынок сам отрегулирует стоимость натурального сырья», - резюмировал Андрей Козлов.

Обращение Архангельского областного Собрания депутатов будет рассмотрено на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию – к дискуссии на проблемную тему приглашён начальник главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора области Николай Романов. Коллегиальное решение депутаты примут на сессии, которое состоится на 31 мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участники летнего Тура по новостройкам увидят четыре жилых комплекса Пскова
28 мая 2018
Участники летнего Тура по новостройкам увидят четыре жилых комплекса Пскова
Со 100-летием со дня образования службы поздравил псковских пограничников врио губернатора (ВИДЕО)
28 мая 2018
Со 100-летием со дня образования службы поздравил псковских пограничников врио губернатора (ВИДЕО)
Торжественный митинг ко Дню пограничника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 мая 2018
Торжественный митинг ко Дню пограничника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Для реконструкции железнодорожного переезда ограничат движение по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове
28 мая 2018
Для реконструкции железнодорожного переезда ограничат движение по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове
Михаил Ведерников пожелал продуктивной работы участникам выездного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы
28 мая 2018
Михаил Ведерников пожелал продуктивной работы участникам выездного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы 1
Заседание Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности проходит в Пскове
28 мая 2018
Заседание Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности проходит в Пскове
Псковская область заняла 18-е место в «Антинаркотическом рейтинге регионов 2018»
28 мая 2018
Псковская область заняла 18-е место в «Антинаркотическом рейтинге регионов 2018»
Торжественный развод пограничных войск провели на набережной реки Великой в Пскове
28 мая 2018
Торжественный развод пограничных войск провели на набережной реки Великой в Пскове

Идет загрузка...