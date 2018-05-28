Проблему использования сухого молока в производстве обсудят на сессии Псковского облсобрания

11:25, 28 мая 2018, ПАИ

В повестку предстоящей 21-й сессии Псковского областного Собрания включён вопрос о поддержке обращения Архангельского областного Собрания в Минсельхоз России о мерах по ограничению объёмов ввозимого в страну сухого молока и защите внутреннего рынка. Инициатором рассмотрения данного обращения выступил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Мы повторно возвращаемся к этой теме, – напомнил Андрей Козлов. - В марте этого года депутаты областного Собрания поддержали обращение наших коллег из Татарастана о сложной ситуации на рынке молочной продукции. Однако за прошедшие месяцы положение в отрасли только ухудшилось: закупочные цены на молоко упали ниже его себестоимости».

Парламентарий отметил, что одной из причин сложившейся ситуации, по мнению как аграриев, так и региональных законодателей, является импортирование в Россию большого количества сухого молока.

«На полках наших магазинов много фальсификата – продукции, произведённой из сухого молока», - сказал Андрей Козлов. Депутат подчеркнул, что для борьбы с этим явлением необходимо повысить эффективность работы контрольных органов, а также принять экономические меры – увеличить пошлину на ввоз сухого молока.

«Когда делать восстановленное молоко станет невыгодно, рынок сам отрегулирует стоимость натурального сырья», - резюмировал Андрей Козлов.

Обращение Архангельского областного Собрания депутатов будет рассмотрено на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию – к дискуссии на проблемную тему приглашён начальник главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора области Николай Романов. Коллегиальное решение депутаты примут на сессии, которое состоится на 31 мая.