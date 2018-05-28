Торжественный развод пограничных войск провели на набережной реки Великой в Пскове

10:11, 28 мая 2018, ПАИ

27 мая в Пскове на набережной реки Великой провели торжественный церемониал постановки приказа на охрану государственной границы пограничным нарядам ПУ ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, начальник Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Андрей Парамонов, сотрудники аппарата Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области, сотрудники дивизиона пограничных сторожевых катеров, смена пограничных нарядов КПП, пограничные наряды со служебными собаками, ветераны пограничных войск и другие.

Торжественное мероприятие началось с выноса государственного флага Российской Федерации знаменной группой под гимн. Также во время мероприятия минутой молчания почтили память погибших пограничников за все годы охраны рубежей страны.

Обращаясь к личному составу, генерал-майор Андрей Парамонов отметил, что, благодаря отлаженной работе ведомства, а также взаимодействию с правоохранительными органами и главами муниципалитетов и районов охрана границ ведется на высоком уровне.

Он поблагодарил коллег за службу и поздравил всех со 100-летием Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области. «Наша земля порубежная была во все века, и псковичи мужественно защищали ее интересы. Сегодня наши славные пограничники вносят свой вклад в ратную летопись нашего Пскова города Воинской славы. На их примерах мы воспитываем нашу молодежь», - отметил Иван Цецерский.

Президент общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Псковской области, генерал-лейтенант Валентин Костенко подчеркнул: «Проведение боевого расчета стало традицией. Приказ выступить для охраны государственной границы с задачей не допустить ее безнаказанного нарушения - эти слова для нас священны и для тех, кто прошел пограничную заставу, и отделения КПП. Они и сегодня для нас священны, где бы мы не находились».

В завершении мероприятия торжественным маршем на места несения службы отправились сотрудники Пограничного Управления, а личный состав убыл по местам дислокации.

Отметим, традиционно пограничные сутки начинаются в 20:00, когда новые наряды заступают на службу.