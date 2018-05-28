0
13:24
Участники летнего Тура по новостройкам увидят четыре жилых комплекса Пскова
12:56
Со 100-летием со дня образования службы поздравил псковских пограничников врио губернатора (ВИДЕО)
12:42
Торжественный митинг ко Дню пограничника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:30
Для реконструкции железнодорожного переезда ограничат движение по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове
12:15
Михаил Ведерников пожелал продуктивной работы участникам выездного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы
11:53
Заседание Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности проходит в Пскове
11:18
Псковская область заняла 18-е место в «Антинаркотическом рейтинге регионов 2018»
Еще новости
  • Коротко
Общество

Торжественный развод пограничных войск провели на набережной реки Великой в Пскове

27 мая в Пскове на набережной реки Великой провели торжественный церемониал постановки приказа на охрану государственной границы пограничным нарядам ПУ ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, начальник Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Андрей Парамонов, сотрудники аппарата Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области, сотрудники дивизиона пограничных сторожевых катеров, смена пограничных нарядов КПП, пограничные наряды со служебными собаками, ветераны пограничных войск и другие.

Торжественное мероприятие началось с выноса государственного флага Российской Федерации знаменной группой под гимн. Также во время мероприятия минутой молчания почтили память погибших пограничников за все годы охраны рубежей страны.

Обращаясь к личному составу, генерал-майор Андрей Парамонов отметил, что, благодаря отлаженной работе ведомства, а также взаимодействию с правоохранительными органами и главами муниципалитетов и районов охрана границ ведется на высоком уровне.

Он поблагодарил коллег за службу и поздравил всех со 100-летием Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области. «Наша земля порубежная была во все века, и псковичи мужественно защищали ее интересы. Сегодня наши славные пограничники вносят свой вклад в ратную летопись нашего Пскова города Воинской славы. На их примерах мы воспитываем нашу молодежь», - отметил Иван Цецерский.

Президент общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Псковской области, генерал-лейтенант Валентин Костенко подчеркнул: «Проведение боевого расчета стало традицией. Приказ выступить для охраны государственной границы с задачей не допустить ее безнаказанного нарушения - эти слова для нас священны и для тех, кто прошел пограничную заставу, и отделения КПП. Они и сегодня для нас священны, где бы мы не находились».

В завершении мероприятия торжественным маршем на места несения службы отправились сотрудники Пограничного Управления, а личный состав убыл по местам дислокации.

Отметим, традиционно пограничные сутки начинаются в 20:00, когда новые наряды заступают на службу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участники летнего Тура по новостройкам увидят четыре жилых комплекса Пскова
28 мая 2018
Участники летнего Тура по новостройкам увидят четыре жилых комплекса Пскова
Со 100-летием со дня образования службы поздравил псковских пограничников врио губернатора (ВИДЕО)
28 мая 2018
Со 100-летием со дня образования службы поздравил псковских пограничников врио губернатора (ВИДЕО)
Торжественный митинг ко Дню пограничника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 мая 2018
Торжественный митинг ко Дню пограничника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Для реконструкции железнодорожного переезда ограничат движение по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове
28 мая 2018
Для реконструкции железнодорожного переезда ограничат движение по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове
Михаил Ведерников пожелал продуктивной работы участникам выездного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы
28 мая 2018
Михаил Ведерников пожелал продуктивной работы участникам выездного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы 1
Заседание Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности проходит в Пскове
28 мая 2018
Заседание Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности проходит в Пскове
Псковская область заняла 18-е место в «Антинаркотическом рейтинге регионов 2018»
28 мая 2018
Псковская область заняла 18-е место в «Антинаркотическом рейтинге регионов 2018»
Торжественный развод пограничных войск провели на набережной реки Великой в Пскове
28 мая 2018
Торжественный развод пограничных войск провели на набережной реки Великой в Пскове

Идет загрузка...