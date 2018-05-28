Владимир Путин: Сделаем всё, чтобы у пограничников были самые современные системы вооружения

10:50, 28 мая 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин сегодня, 28 мая, поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с праздником – Днём пограничника, и добавил, что будет сделано всё, чтобы у пограничников были самые современные системы вооружения, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Отмечая эту историческую дату, мы с гордостью вспоминаем о славных, неразрывных, наполненных мужеством традициях, уходящих вглубь веков: о русских богатырских заставах; о тех, кто нёс службу на засечных линиях; о солдатах и офицерах Отдельного корпуса пограничной стражи; о бессмертном подвиге героев-пограничников, бесстрашно принявших первый бой летом 1941 года; о тех, кто выполнял свой долг в Афганистане и боролся с международным терроризмом», – отметил Владимир Путин.

По его словам, эти высокие примеры воинской доблести, чести, беспримерной отваги никогда не померкнут, будут служить нравственным ориентиром для тех, кто стоит и будет стоять на страже границ Родины.

«Сегодня Пограничная служба ФСБ России решает крайне ответственные, многоплановые задачи, демонстрирует высокую эффективность и чёткость действий по обеспечению пограничного режима, по защите интересов России. Государство продолжит комплексную работу по обустройству границ. Сделаем всё, чтобы у пограничников были самые современные системы вооружения, связи и контроля», – говорится в поздравительном сообщении президента.

Владимир Путин поблагодарил пограничников за честную и добросовестную службу, выразил уверенность, что они и впредь будут профессионально и безупречно выполнять свой долг, а также пожелал им, их родными и близким здоровья, успехов и всего самого наилучшего.