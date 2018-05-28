Бесплатную флюорографию могут пройти псковичи в городской поликлинике

16:59, 28 мая 2018, ПАИ

В Псковской городской поликлинике пройдет бесплатное флюорографическое обследование легких. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, процедуру могут пройти все желающие в возрасте от 18 лет.

Пройти обследование можно по следующим адресам:

подразделение поликлиники № 1 (улица Кузнецкая, дом 19) 1 этаж кабинет № 16 с 8:30 до 17:30.

подразделение поликлиники № 2 (улица Коммунальная, дом 23) 1 этаж вход с торца здания, с 8:00 до 17:30

подразделение поликлиники № 3 (улица Индустриальная, дом 8) 1 этаж кабинет № 14, с 10:00 до 13:00.

При себе необходимо иметь паспорт и полис. За дополнительной информацией обращаться по телефонам: отделение профилактики 53-62-14, приемная главного врача 53-49-42.