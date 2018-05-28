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Общество

Ежегодно поднимать акцизы на алкоголь и табак предложили в Минздраве

Минздрав предложил минимум на 10 и 20% в год до 2020 года индексировать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты, сообщает газета «Известия».

Согласно планам Минздрава, в 2018-2020 годах необходимо каждые 12 месяцев увеличивать акцизы не менее чем на 10% для крепкого спиртного и не менее чем на 20% для табачной продукции.

Отмечается, что Минфин выступил против предложений Минздрава, после чего оба ведомства составили таблицу разногласий. Предполагается, что спорные моменты будут решены до конца 2018 года.

Напомним, что сейчас ставка на крепкую алкогольную продукцию составляет 523 рубля за 1 литр спирта, она заморожена до 2020 года, после она должна увеличиться на 4%, до 544 рублей. Акциз на 1 тысячу сигарет сейчас — не менее 2 тысячи 123 рублей. К 2021 году его поднимут трижды — почти на 26%, до 2 тысяч 671 рубля.

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