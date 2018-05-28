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Псковская область заняла 18-е место в «Антинаркотическом рейтинге регионов 2018»
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Общество

Псковская область заняла 18-е место в «Антинаркотическом рейтинге регионов 2018»

Псковская область заняла 18-е место в первом «Антинаркотическом рейтинге регионов 2018», который подготовил Федеральный проект «Трезвая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском отделении проекта.

Рейтинг составлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой, актуальной и объективной картины эффективности антинаркотической работы субъектов Российской Федерации. Исследование также выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий наркотизации населения и распространения наркотиков.

Итоговый балл для каждого региона исчислялся путем суммирования занятых им мест по каждому из пяти базовых критериев - число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти (смертельные отравления наркотическими и психотропными веществами); численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях: контингенты пациентов с наркоманией; число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения; количество выявленных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов; число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ранжирование регионов производилось от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). В таблице для каждого региона представлен итоговый балл, который и определил положение каждого субъекта Российской Федерации в «Антинаркотическом рейтинге регионов – 2018». Чем меньше балл, – тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место. В тройку лидеров вошли Архангельская область, Чукотский автономный округ и Волгоградская область.  Замыкают рейтинг Сахалинская область Еврейская автономная область и Приморский край.

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