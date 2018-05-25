Условия увеличения продолжительности жизни до 80 лет назвала глава Минздрава России

10:44, 28 мая 2018, ПАИ

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, как добиться того, чтобы продолжительность жизни россиян увеличилась до 80 лет, сообщает газета «Известия».

По её словам, выполнить такую задачу реально, но для этого необходимо выполнить целый комплекс мер.

«Это в первую очередь формирование здорового образа жизни. Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах. Во-вторых, это персональные скрининги здоровья — диспансеризация и профилактические осмотры. Эта система будет развиваться, в том числе, в сторону персонифицированных генетических современных технологий», — отметила она.

Также Вероника Скворцова добавила, что в России необходимо повышать качество медицинской помощи, а также её доступность для заболевших людей.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил о необходимости войти в клуб стран «80+», где продолжительность жизни превышает 80 лет.