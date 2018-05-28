Псковские садоводы соберутся на съезд

11:04, 28 мая 2018, ПАИ

31 мая в Пскове состоится межрегиональный Съезд представителей садоводов, фермеров и сельхозкооперативов, а также III Объединенный межрегиональный форум Профсоюза садоводов России, Национального Совета по земельной политике и ЖКХ и региональных Союзов, Советов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений России. Об этом сообщила председатель Псковской региональной общественной организации «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», сегодня, 28 мая.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Анны Войченко, в Съезде примут участие около 100 человек. Еще 40 регионов - присоединятся в режиме онлайн. На Съезде обсудят вопросы завышенной кадастровой стоимости земли, а также нового закона о садоводствах, который вводится с 1 января 2019 года и объединяет небольшие садоводства на межрегиональном уровне. «Новый закон ведет к развалу коллективного садоводства. Если ликвидируют юридическое лицо - это ведет к развалу и деградации территории. Люди будут вынуждены продавать участки за копейки и уходить в деревни», - считает Анна Войченко.

Кроме того, на второй половине Съезда участники обсудят перспективы развития и кооперации. Общественник отметила, что в регионе действуют более 900 кооперативов, более половины личных подсобных хозяйств в Псковской области входят в кооперативы. Анна Войченко подчеркнула, что впервые в этом году было создано Территориальное общественное самоуправление совместно с псковским общественником Алексеем Кирилловым. Она привела в пример поселок Преображеновск Липецкой области, где жители благодаря такому объединению самостоятельно создают «удивительные объекты инфраструктуры».

«Создание обслуживающего кооператива на съезде будем обсуждать для улучшения инфраструктуры садоводств. Кооператив будет интересен и фермерам», - сказала Анна Войченко.

Представитель крестьянско-фермерского хозяйства «Дуброво» в Псковском районе Евгения Штуммер отметила, что съезд является для фермеров очередным «шажком к тому, чтобы нас услышали власти». «Один в поле не воин. Если наверху решится вопрос с нереально высокой кадастровой оценкой, мы еще привлечем людей с других регионов, которые поедут работать в Псковскую область, у нас много невостребованных земель, и в нашей экологически чистой зоне будем поднимать, то было разрушено раньше», - заявила Евгения Штуммер.

Депутат Порховского района, модератор межрегионального Съезда представителей садоводств, фермеров и сельхозкооперативов Михаил Васильев заявил, что «видит целый пласт проблем»: «Вчера буквально сказали, что фермер 5 лет назад открыл производство по курицам и уткам, а сейчас завышенная кадастровая стоимость, он не может потянуть, закрывается и выставляет всё на продажу».

По его словам, таких проблем нужно пытаться избегать и помогать садоводам, а Съезд станет толчком к совместной работе садоводств и крупных хозяйств.

Съезд состоится по адресу: Рижский проспект, 20, зал конференций. Регистрация участников начётся с 9:15. Завершится съезд в 17:00.