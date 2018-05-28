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Экономика

Юрий Гречко: 10 садоводческих товариществ могут быть ликвидированы в Псковской области в случае непродления налоговых каникул

«Первое, что просим, - до 2021 года продлить налоговые каникулы для СНТ [садовых некоммерческих товариществ - ПАИ], где скопление дачников и завышенная кадастровая стоимость», - заявил Юрий Гречко на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он уточнил, что, возможно, 10 садоводческих товариществ будут ликвидированы в конце года в случае непродления налоговых каникул. По словам члена Совета ассоциации, если пенсионер в 2012-2013 годах за гектар земель поселений платил 450 рублей, то теперь при коэффициенте 0,3 платит 7,5 тысяч рублей. 

Юрий Гречко напомнил, что Михаил Ведерников создал рабочую группу по этому вопросу, и отметил, что врио губернатора – «открытый человек, готовый решать все проблемы». «Губернатор считает, что проблему с кадастровой стоимостью надо срочно решать», - подчеркнул спикер. Он сказал, что в 2019-2020 годах будет проводиться новая оценка кадастровой стоимости, а с 2021 запланировано введение новой оценки по всем землям Псковской области. 

Председатель Псковской региональной общественной организации «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко добавила, что рабочая группа работает, и руководитель региона хочет решить проблему, а «муниципальные собрания высказывают сомнения». 

Юрий Гречко добавил, что сейчас в Псковской области насчитывается 70 крестьянско-фермерских хозяйств, а всего их порядка 200. Он заявил, что цель заключается в том, чтобы земля в регионе работала, и «неважно, под какой эгидой». По его словам, в КФХ производится менее 3% продукции, и до 2026 года необходимо увеличить число хозяйств до 2 тысяч. Он добавил, что в Псковской области невостребованные доли, паи должны быть давно в ведении исполнительной власти и выдаваться КФХ.

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