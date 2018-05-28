Проект системы наноспутников для исследования Солнца разработали российские ученые

12:00, 28 мая 2018, ПАИ

Сотрудники МГТУ имени Баумана и Физического института имени Лебедева РАН разработали проект системы наноспутников для исследования Солнца, сообщает газета «Известия».

Эксперимент получил название «Ярило». Благодаря разработке, ученые смогут непрерывно наблюдать за активностью Солнца. Это позволит оперативно регистрировать солнечные вспышки и получать прогноз о состоянии межпланетной среды.

«Сегодня в России нет ни одного инструмента для исследования Солнца. Поэтому построение такой группировки — уникальная и актуальная задача», - рассказали в МГТУ.

Отмечается, что разработчики планируют создать как минимум два аппарата стандарта CubeSat, причем один из них ученые собираются расположить над освещенной стороной Земли, что гарантирует непрерывное наблюдение.