Великолучанин поссорился с собутыльником и ударил его ножом в грудь

11:05, 28 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала местного жителя, который ударил своего собутыльника ножом в грудь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27 мая в Великих Луках 34-летний местный житель гостил у своего 33-летнего безработного, ранее судимого знакомого и вместе с ним распивал алкоголь. Позже между мужчинами возникла ссора и хозяин квартиры ударил гостя ножом в грудь. Вскоре великолучанина доставили в больницу.

Подозреваемого задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.